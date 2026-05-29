Την απόρριψη, και σε δεύτερο βαθμό, της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του «Turkaegean» χαιρέτισε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είχε εκκινήσει το ζήτημα ως υπουργός Ανάπτυξης.

«Ωραιότερο δώρο για την σημερινή επέτειο της Αλώσεως από την οριστική μας νίκη για το παράνομο Turkaegean δεν θα μπορούσα να έχω. Το δικόγραφο που κατέθεσα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των Ελληνικών συμφερόντων» σημειώνει σε ανάρτησή του στο X.

«Ευχαριστώ όλη τη νομική μας ομάδα και την τότε Διοίκηση του ΟΒΙ για τον συντονισμό και την μεγάλη μας εθνική επιτυχία. Η χρήση του όρου αυτού από την Τουρκία είναι πλέον παγκοσμίως παράνομη» προσθέτει, παραθέτοντας δήλωση του νυν υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Ωραιότερο δώρο για την σημερινή επέτειο της Αλώσεως από την οριστική μας νίκη για το παράνομο Turkaegean δεν θα μπορούσα να έχω. Το δικόγραφο που κατέθεσα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 29, 2026

Πηγή: skai.gr

