Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν με ΥΠΕΞ Αιγύπτου και Ιορδανίας

Τηλεφωνική συνομιλία για εξελίξεις στη Γάζα με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι, και της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, προερχόμενες από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν είχε ξεχωριστές συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, με τους οποίους αντήλλαξε απόψεις όσον αφορά στις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις με στόχο αμάχους στη Γάζα και να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συζήτησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι και για τις προσπάθειες να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα.

Πηγή: skai.gr

