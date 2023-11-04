Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διαχείριση της κρίσης που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς να εισέρχεται σε νέα φάση καθώς ο ισραηλινός στρατός προωθείται όλο και πιο βαθιά στη Λωρίδα της Γάζας.

Την περιοχή επισκέπτεται για άλλη μία φορά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος συναντήθηκε με τους ομολόγους του από την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Εκ πρώτης όψεως, Αμερικανοί και Άραβες αξιωματούχοι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το τι χρειάζεται πρώτα στη Γάζα με τον Άντονι Μπλίνκεν να απορρίπτει την πρόταση της άλλης πλευράς για κατάπαυση του πυρός και αντ' αυτού ζήτησε για άλλη μια φορά «ανθρωπιστικές παύσεις» για την παροχή βοήθειας στη Γάζα.

US Secretary of State Antony Blinken rebuffed calls from Arab leaders for an immediate ceasefire in Gaza, saying it ‘would simply leave Hamas in place, able to regroup and repeat what it did on October 7’ https://t.co/ZHlHiwbqCr pic.twitter.com/I5Ksd0EbS1 — Reuters (@Reuters) November 4, 2023

Αμφότεροι οι υπουργοί Εξωτερικών της Ιορδανίας και της Αιγύπτου δήλωσαν ότι η άμεση κατάπαυση του πυρός είναι ζωτικής σημασίας.

Ο Μπλίνκεν αντέταξε ότι αυτό θα αφήσει τη Χαμάς στη θέση της ικανή να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ.

Ακολούθως, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη συμφωνούν ότι το status quo μιας ελεγχόμενης από τη Χαμάς, Γάζας, δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι συζήτησε με τους Άραβες ομολόγους του πώς να χαράξουν μία πορεία προς τη λύση των δύο κρατών.

Σε περαιτέρω επιδείνωση οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ

Ο Μπλίνκεν, ο οποίος αναγνώρισε τις διαφορές με τους Άραβες ηγέτες σχετικά με τις προσεγγίσεις τους στη σύγκρουση, θα μεταβεί την Κυριακή στην Τουρκία, η οποία σε μία νέα επιδείνωση της σχέσης της με το Ισραήλ ανακοίνωσε την ανάκληση του Τούρκου πρεσβευτή από τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας αναφέρει ότι ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν «για διαβουλεύσεις» σε απάντηση για το γεγονός ότι «η ισραηλινή πλευρά δεν αποδέχεται εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και δεν επιτρέπει την αδιάλειπτη και συνεχή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας».

Press Release Regarding Recalling of Our Ambassador in Tel Aviv, H.E. Mr. Şakir Özkan Torunlar, to Ankara for Consultations https://t.co/POmJwwXVg6 pic.twitter.com/KiRf0XqTfi — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 4, 2023

Οι σχέσεις Άγκυρας και Ισραήλ βρίσκονται στο κατώτερο σημείο καθώς πριν είχε ανακοινώσει ότι διακόπτει τις επαφές της με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αιματοχυσία στη Γάζα.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ο Ερντογάν είπε: «Δεν έχω καμία επαφή αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρός μας της MİT Ιμπραήμ Καλίν συναντά την ισραηλινή πλευρά. Φυσικά, διαπραγματεύεται και με την Παλαιστίνη και τη Χαμάς. Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον κάποιος με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε».





