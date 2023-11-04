Λογαριασμός
Το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, λέει ο Ιορδανός ΥΠΕΞ

Ο Ιορδανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι το Ισραήλ  δεν θα πρέπει να είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου

Ιορδανία_ΥΠΕΞ

Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ διαπράττει "εγκλήματα πολέμου" και ότι δεν θα πρέπει να είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Αμμάν μαζί με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Αιγύπτου ο Σαφάντι είπε ακόμη ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έχει ηγετικό ρόλο να διαδραματίσει στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

