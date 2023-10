Τι «έκρυβε» η μαύρη σκόνη από τον αστεροειδή Bennu – Τα ενθαρρυντικά ευρήματα της NASA

Eικόνες από το σφραγισμένο κάνιστρο με το πολύτιμο υλικό από τον αστεροειδή Bennu αλλά και πληροφορίες για τις πρώτες ανακαλύψεις μετά την εξέταση της μαύρης σκόνης που είχε συγκεντρωθεί στο καπάκι της κάψουλας, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA .

Όπως δήλωσε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, οι επιστήμονες ανοίγοντας τον καπάκι της κάψουλας βρήκαν «μαύρη σκόνη και συντρίμμια σε μέγεθος κόκκων άμμου».

Μετά από δύο εβδομάδες επιστημονικών αναλύσεων στο Διαστημικό Κέντρο Johnston της NASA στο Χιούστον, η υπηρεσία ανακοίνωσε την Τετάρτη (11/10) πως ο Bennu έχει δύο βασικά συστατικά για τη ζωή: τον άνθρακα και το νερό.

Περίπου το 5% του συνολικού βάρους των δειγμάτων περιείχαν άνθρακα, τόσο σε οργανική όσο και σε ορυκτή μορφή, ενώ το νερό ήταν παγιδευμένο μέσα στην κρυσταλλική δομή των αργιλικών ορυκτών.

