Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι στο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις που γρήγορα από τα δυτικά θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στις Κυκλάδες 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, από το μεσημέρι 5 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στις Σποράδες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή των Βαΐων

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα και στη Μακεδονία και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 24 με 26 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μ.Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά, κυρίως στο Αιγαίο, 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός τη Μ.Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Μ. Τετάρτη

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες το πρωί στα δυτικά και από τις μεσημβρινές ώρες στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

