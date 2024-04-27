Η Κρίστι Νόουμ, η οποία θεωρείται υποψήφια να την επιλέξει ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ για αντιπρόεδρό του ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, υπερασπίστηκε χθες Παρασκευή την επιλογή της να θανατώσει διά πυροβολισμού έναν σκύλο στο αγρόκτημά της, αφότου Δημοκρατικοί επέκριναν την αποκάλυψη που έκανε σε βιβλίο της.

Σε αποσπάσματα που εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα The Guardian, η κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας περιγράφει τη θανάτωση ενός «ανεπίδεκτου εκπαίδευσης» και «επικίνδυνου» σκύλου, ενώ αναφέρει επίσης ότι πυροβόλησε και σκότωσε μια κατσίκα.

Η Κρίστι Νόουμ εξιστορεί ότι ο σκύλος επιτέθηκε σε κότες που ανήκαν σε άλλη οικογένεια, συμπεριφερόμενος σαν «εκπαιδευμένος δολοφόνος» και ότι ήταν «επικίνδυνος για οποιονδήποτε ερχόταν σε επαφή μαζί του». «Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον θανατώσω», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας τα αποσπάσματα του βιβλίου της Νόουμ, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC) χαρακτήρισε «αποτρόπαια» την εκτέλεση ζώων. «Εάν θέλετε εκλεγμένους αξιωματούχους που δεν καυχιούνται ότι σκότωσαν κατοικίδιά τους με βάναυσο τρόπο... ψηφίστε Δημοκρατικούς», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας υπεραμύνθηκε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) τη «δύσκολη» απόφαση που έλαβε. «Αγαπάμε τα ζώα, αλλά δύσκολες αποφάσεις σαν κι αυτήν λαμβάνονται συχνά σε μια φάρμα. Δυστυχώς, πριν από λίγες εβδομάδες χρειάστηκε να κάνουμε ευθανασία σε τρία άλογα που είχαμε στην οικογένειά μας για 25 χρόνια».

Το όνομα της Νόουμ είναι στη λίστα των υποψηφίων που εξετάζει ο Τραμπ για τη θέση του αντιπροέδρου του ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται πηγές από το περιβάλλον του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Η Κολίν Ο’Μπράιαν, διευθύντρια της φιλοζωικής οργάνωσης PETA, αποδοκίμασε έντονα την επιλογή της Κρίστι Νόουμ να σκοτώσει τον σκύλο. Ειδικότερα, επέκρινε τη Νόουμ που άφησε «ένα απείθαρχο κουτάβι να κυνηγήσει κότες και στη συνέχεια το τιμώρησε αποφασίζοντας να του τινάξει τα μυαλά στον αέρα, αντί να προσπαθήσει να το εκπαιδεύσει ή να του βρει έναν πιο υπεύθυνο κηδεμόνα που θα του προσέφερε ένα κατάλληλο σπίτι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

