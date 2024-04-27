Σκρέκας: «Αισιόδοξες οι πρώτες ενδείξεις για πιθανά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα»

Οι πρώτες ενδείξεις μας κάνουν να νιώθουμε αισιοδοξία για ό,τι μπορεί να βρεθεί κάτω απ' το βυθό νοτιοδυτικά της Κρήτης, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας από το βήμα της 5ης Επιχειρηματικής Συνόδου Ανατολικής Μεσογείου του Economist που έλαβε χώρα στη Ν. Υόρκη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στην επέκταση των ανανεώσιμων πηγών, τόνισε ότι «η Ελλάδα δεσμεύτηκε για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων ήδη από το 2019, πριν καν προκύψουν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σημερινές πληθωριστικές και γεωπολιτικές πιέσεις».

«Στην Ελλάδα δεν παράγουμε ακόμα αέριο, όμως η EXXON MOBIL ολοκληρώνει την εκτίμηση της για τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέσα από τις έρευνες που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια. Οι πρώτες ενδείξεις μας κάνουν να νιώθουμε αισιοδοξία για ό,τι μπορεί να βρεθεί κάτω απ' το βυθό. Όμως, για να είμαι ειλικρινής πρώτα θα πρέπει να κάνουμε γεώτρηση και να δούμε αν στ' αλήθεια υπάρχει. Πιστεύουμε ότι στο τέλος του 2025 θα ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις και τότε θα ξέρουμε. Αν είμαστε τόσο τυχεροί, τότε το μέγεθος του οικοπέδου -που έως τώρα υπολογίζεται ότι θα βρούμε -θα είναι αρκετό για την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε χρόνο. Το ίδιο συνέβη και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. Και αυτή είναι μία από τις βασικές προκλήσεις του μέλλοντος. Τα κενά της εφοδιαστικής αλυσίδας αερίου και πετρελαίου που δημιουργούν την αύξηση των τιμών», είπε ο κ. Σκρέκας αναφερόμενος στις έρευνες που θα γίνουν νοτιοδυτικά της Κρήτης για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα θαλάσσια μπλοκ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης για να πετύχουμε τον φιλόδοξο στόχο μας -κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 80% από ΑΠΕ μέχρι το 2030- θα πρέπει να δώσουμε επίσης έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

«Για παράδειγμα, αν καταφέρναμε να μειώσουμε κατά 10% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης των κτηρίων ή της βελτιστοποίησης των διαδικασιών στη βιομηχανία, θα μπορούσαμε ακόμη και σήμερα να κλείσουμε και τις τελευταίες εναπομείνασες μονάδες λιγνίτη στη χώρα», είπε ο κ. Σκρέκας.

Ακολούθησε συζήτηση με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Παπαναστασίου, ο οποίος «έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα ως υπόδειγμα βέλτιστων πρακτικών εξόδου από την οικονομική κρίση».

Ο Κύπριος υπουργός παρουσίασε με χάρτες τα ενεργειακά projects της Κύπρου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έργο κοινού ενδιαφέροντος της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Κρήτη, με χρονικό ορίζοντα το 2025 και συνολικό ύψος επένδυσης 2 δισεκ. ευρώ.

«Θα μιλήσω για τη σημασία του «Great Sea Ιnterconnector» που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα μέσω Κρήτης. Η Κρήτη θα αποτελέσει το «επιχειρησιακό καλώδιο», τον συνδετικό κρίκο με την Αττική το 2025. H απόσταση μεταξύ Κύπρου και Κρήτης είναι 879 χλμ και το βάθος είναι έως 3.000 χλμ. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ-πρόκληση κοινών συμφερόντων, που με την εξέλιξη της τεχνολογίας τώρα είναι εφικτό», είπε ο κ. Παπαναστασίου.

Ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου με τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Ενέργεια, Τζέφρι Πάιατ με τον οποίο συζήτησαν μεταξύ άλλων για την πρόοδο του πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης «Great Sea Ιnterconnector» μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και τη λειτουργία της μονάδας FSRU στην Αλεξανδρούπολη που θα αποτελέσει πυλώνα σταθερής παροχής φυσικού αερίου στην περιοχή.

«Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη σημασία της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου, κυρίως για τον λόγο που αυτή η περιοχή μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Οι παγκόσμιες αγορές ποτέ δεν θα κοιτάξουν ξανά τη Ρωσία ως αξιόπιστο προμηθευτή ενέργειας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι σε θέση να συνδράμει στην ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Ενέργεια απο το βήμα της Συνόδου.

Ο κ. Πάιατ τόνισε οτι το 3+1 είναι ένας σχήμα που ο ίδιος έστησε όσο ήταν πρέσβης στην Αθήνα και η κυβέρνηση Μπάιντεν συνέχισε να το υποστηρίζει σθεναρά.

Πάιατ: Δεν θέλουμε να ξαναδούμε αυτό που συνέβη με τις γεωτρητικές προσπάθειες της Τουρκίας το καλοκαίρι του '20

«Η Ευρώπη πρέπει να βρεί τρόπους για να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο. Έχω ακούσει πολλές υποσχέσεις για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Κύπρου και τώρα είναι η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων χωρών στη περιοχή που παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος, είναι η Τουρκία η οποία ενισχύει την άποψη των ΗΠΑ ότι η ενέργεια θα πρέπει να είναι ένας δρόμος για συνεργασία και όχι για αντιπαράθεση και διαμάχες. Θυμάμαι τι συνέβη το καλοκαίρι του '20 στην Ελλάδα και την αντιπαράθεση που υπήρξε με τις γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε αυτό που συνέβη με τις προσπάθειες γεωτρήσεων της Τουρκίας», είπε ο κ. Πάιατ.

Στη Σύνοδο του Εconomist συμμετείχε με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ο Ελληνοαμαερικανός βουλευτής Κρις Πάππας, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο Κογκρέσο συνεχίζουν να δουλεύουν για την ενίσχυση της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. «Και οι τρεις αυτές χώρες συνιστούν πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και έχουν αποδειχθεί από τους πιο ισχυρούς συμμάχους των ΗΠΑ», σημείωσε.

Ο Κρις Πάππας αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ μέσω της Αλεξανδρούπολης, στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρώπης «ώστε ο Πούτιν να μην μπορεί να εκβιάζει τη δυτική συμμαχία» και επεσήμανε τη συμβολή της Κύπρου στον ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα.

Στην Κύπρο αναφέρθηκε μιλώντας στη Σύνοδο του Economist και ο κορυφαίος στρατιωτικός αναλυτής και καθηγητής των Στρατιωτικών Σχολών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρούμπιν, τονίζοντας ότι «η κατεχόμενη βόρεια Κύπρος δεν είναι απλώς μια διπλωματική δυσκολία, αλλά μια θλιβερή αυξανόμενη απειλή που δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή στο όνομα κάποιας σοφιστικέ διπλωματίας».

«Ο Χένρι Κίσινγκερ πέθανε. Μαζί του και κάποιοι από τους ηθικούς συμβιβασμούς που έκανε για την Κύπρο και θα πρέπει επίσης να αναπαυθούν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να κάνουμε μόνο το σωστό. Πρέπει και να σταματήσουμε να κάνουμε το λάθος. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, σχεδόν 50 χρόνια μετά, ότι η κατεχόμενη βόρεια Κύπρος δεν είναι απλώς ένας διπλωματικός μπελάς. Είναι ένα κενό ασφαλείας, όπου βρίσκουν χώρο δραστηριότητες με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δυνητικοί τρομοκράτες και άλλες δυνάμεις που αντιτίθενται στη φιλελεύθερη τάξη», πρόσθεσε ο Μάικλ Ρούμπιν, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά σημαντικό ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο» όσον αφορά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου υπό τη στήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.