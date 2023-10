Μακελειό στη Μέση Ανατολή: 2.700 οι νεκροί και στις δύο πλευρές, πάνω από 9.000 τραυματίες την 6η μέρα του πολέμου Κόσμος 16:29, 12.10.2023 linkedin

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι 447 παιδιά και 248 γυναίκες σκοτώθηκαν στα ισραηλινά χτυπήματα σε νέο απολογισμό του