Φιλόζωοι άρπαξαν κουτάβι από άστεγο – Εγιναν viral και ο άντρας πήρε πίσω το σκυλάκι του

Την οργή των χρηστών των social media προκάλεσε ένα βίντεο που δείχνει δύο μέλη φιλοζωικής οργάνωσης να επιτίθενται σε έναν άστεγο άνδρα και να του αρπάζουν το κουτάβι που είχε μαζί του για συντροφιά.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα φαίνονται στα πλάνα να σπρώχνουν τον άστεγο και να του κλέβουν το σκυλάκι. O άνδρας απελπισμένος κλαίει και προσπαθεί να τους σταματήσει ενώ το κουτάβι ακούγεται να γαβγίζει αναστατωμένο.

Το βίντεο έχει μέχρι σήμερα 8 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες αρνητικά σχόλια για τους «κλέφτες» από τους χρήστες των social media. Κάποιο ενημέρωσαν ωστόσο ότι το περιστατικό έγινε παλιότερα και ότι, μετά τον σάλο, ο άνδρας πήρε πίσω το σκυλάκι του.

old video he got his dog back few days after pic.twitter.com/92gDOsrI4H