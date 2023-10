Το James Webb εντόπισε νέα αντικείμενα στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα που ονομάζονται «Jumbos» - Εντυπωσιακές φωτογραφίες Τεχνολογία 13:05, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

67

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα μυστηριώδη αντικείμενα έχουν μέγεθος παρόμοιο με αυτό του Δία