Δήμος Αθηναιών: Αυξήθηκαν κατά 54% οι εντολές απομάκρυνσης παράνομων τραπεζοκαθισμάτων

Με εντατικούς ρυθμούς, συνεχίζονται οι έλεγχοι για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων, καταγράφοντας άνοδο 9% σε σχέση με το 2023. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, μέσα στο Α’ τετράμηνο του 2024, έχουν πραγματοποιηθεί 2.738 έλεγχοι σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος έναντι 2.506, το 2023.

Τους πρώτους 4 μήνες του 2024, αυξήθηκαν οι εντολές απομάκρυνσης παράνομων τραπεζοκαθισμάτων κατά 54% συγκριτικά με το 2023. Συγκεκριμένα, σε 1.246 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις και δόθηκε εντολή άρσης αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, έναντι 809, την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος.

Μόνο για το χρονικό διάστημα 4 έως 21 Απριλίου 2024, δόθηκαν 300 εντολές άρσης αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έναντι μόλις 169 το 2023 και έγιναν 23 επιχειρήσεις απομάκρυνσης τραπεζοκαθισμάτων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Αναλυτικά, κατά το διάστημα 1/1/2024-21/4/2024 έχουν πραγματοποιηθεί:

2.738 Έλεγχοι Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου,

1.246 Εντολές Άρσης Αυθαίρετης Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου,

466 Έλεγχοι μουσικής (ηχομετρήσεις) σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), εκ των οποίων διαπιστώθηκαν 136 Παραβάσεις και έχουν συνταχθεί οι αντίστοιχες μηνύσεις προς την Εισαγγελία,

27 Σφραγίσεις σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

