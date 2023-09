Η NASA άνοιξε την κάψουλα από τον Bennu: Βρέθηκε «μυστηριώδης» μαύρη σκόνη - Δείτε φωτογραφίες Τεχνολογία 16:55, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

66

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στις 11 Οκτωβρίου η NASA θα μεταδώσει live το άνοιγμα του δοχείου και την αποκάλυψη του πολύτιμου αστρικού δείγματος