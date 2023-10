Πάγωσαν από φρίκη οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ – Ο Ισραηλινός ομόλογός τους έδειξε βίντεο εγκλημάτων της Χαμάς

Η φρίκη του πολέμου στο Ισραήλ μεταφέρθηκε σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.



Διπλωμάτες στις Βρυξέλλες ανέφεραν ότι οι υπουργοί Άμυνας στη σημερινή Σύνοδο «πάγωσαν» όταν ο Ισραηλινός ομόλογός τους Γιοάβ Γκαλάντ τούς έδειξε σοκαριστικά και φρικτά βίντεο από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους.



Το Reuters αναφέρει ότι ο Γκαλάντ, ο οποίος παρακολούθησε εξ αποστάσεως τη μονόωρη σύνοδο του ΝΑΤΟ για το Ισραήλ, ενημέρωσε τους υπουργούς για την επίθεση και τους έδειξε ένα «χωρίς λογοκρισία βίντεο των φρικαλεοτήτων της Χαμάς».

I briefed the @NATO meeting of Defense Ministers in Brussels on developments in the war against Hamas. I described the atrocities committed by Hamas against infants, women, the elderly. The "ISIS" of Gaza will not exist on our borders. The IDF will destroy Hamas. pic.twitter.com/XlTIU1npGQ