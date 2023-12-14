Τα σενάρια για το τέλος του πολέμου στη Γάζα - «Το συντομότερο δυνατό», θέλουν οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς «το συντομότερο δυνατό», δήλωσε εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ο Τζον Κίρμπι προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση στη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στην Ουάσιγκτον για τη σημερινή επίσκεψη του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν στο Τελ Αβίβ.

Ο Ίδιος ανέφερε ότι ο Σάλιβαν ζήησε από το Ισραήλ να προχωρήσει σε «επιχειρήσεις χαμηλής έντασης» στη Γάζα «στο εγγύς μέλλον». «Αλλά δεν θέλω να βάλω χρονική σήμανση σε αυτό», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν «υπαγορεύουν όρους στους Ισραηλινούς για το πόσο καιρό θα χρειαστούν».

«Ο πόλεμος πρέπει να διαρκέσει όσο νιώθουν ότι χρειάζεται για να μπορέσουν να εξαλείψουν την απειλή, αλλά προφανώς όλοι θέλουμε να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε στον Σάλιβαν ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει "μερικούς μήνες" ακόμη - αν και το CBS News επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το Ισραήλ είπε στον Λευκό Οίκο ότι η τρέχουσα φάση της επίθεσης θα πρέπει να τελειώσει σε δύο με τρεις εβδομάδες.



Πηγή: skai.gr

