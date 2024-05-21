Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, ο διαβόητος Κρητικός «Εσκομπάρ» που είχε εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών και είχε αποφυλακισθεί λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας - εκτεταμένης διασποράς καρκίνου.

Ο 51χρονος απεβίωσε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου το Σάββατο το μεσημέρι και η κηδεία του τελέστηκε την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 σε χωριό της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κηδεία δεν τελέστηκε σε κλειστό κύκλο αλλά είχε πολύ κόσμο.

Στις υποθέσεις του όμως είχε εμπλακεί και ο γιος του - ο οποίος τελεί υπό υπό προσωρινή κράτηση - και χρειάστηκε να λάβει ολιγόωρη άδεια προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του φρουρούμενος.

Μετά την κηδεία επέστρεψε στη φυλακή.

Ο εκλιπών είχε αποφυλακιστεί τον Ιούνιο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2023 μαζί με τον 24χρονο σήμερα γιο του και μια 42χρονη σήμερα γυναίκα για υπόθεση κοκαΐνης από το εξωτερικ, με ένα δέμα από την Ολλανδία.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εκδικάζεται στις 30 Μαΐου στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης μετά από διακοπή τον Απριλίου.

