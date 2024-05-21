Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛ.ΑΣ στις απάτες με πρόσχημα τη διάθεση εισιτηρίων για τον τελικό του Conference League και το Final Four στο μπάσκετ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της, ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες κατά την αναζήτηση εισιτηρίων εν όψει αθλητικών εκδηλώσεων υψηλής ζήτησης όπως είναι ο τελικός του UEFA Europa Conference League 2024 και Final Four Euroleague 2024, καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένες ή σε απόπειρα.

Οι προσπάθειες εξαπάτησης εκδηλώνονται κυρίως, είτε μέσω απατηλών ιστοσελίδων που εμφανίζονται ψευδώς να διαθέτουν προς πώληση εισιτήρια που αφορούν τις εν λόγω αθλητικές εκδηλώσεις, είτε μέσω απατηλών αγγελιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοτόπους αγοραπωλησιών.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι αν και πληρώνουν το συμφωνηθέν κατά περίπτωση χρηματικό ποσό, λαμβάνουν πλαστά εισιτήρια ή δεν τα λαμβάνουν ποτέ, και οι δράστες διακόπτουν κάθε περαιτέρω επικοινωνία.

Ως εκ τούτου, συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τέτοιου είδους αμφίβολες συναλλαγές και να απευθύνονται μόνο στους επίσημους φορείς έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων (UEFA κ.λ.π.).

Πηγή: skai.gr

