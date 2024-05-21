Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγικό δυστύχημα στην Αίγυπτο - Τουλάχιστον δέκα νεκροί από πτώση λεωφορείου στον Νείλο - Δείτε βίντεο

Το λεωφορείο έπεσε από ένα φέρι που διέσχιζε τον ποταμό αφού ο οδηγός άφησε λυμένο το χειρόφρενο 

Αίγυπτος Νείλος

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένα μικρό λεωφορείο που μετέφερε εργάτες έπεσε στον Νείλο, βόρεια του Καΐρου, δήλωσε στο Γλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, Χοσάμ Αμπντελγκάφαρ.

«Ο αριθμός των νεκρών είναι δέκα και ενδέχεται να αυξηθεί», είπε.

Περίπου 25 επιβάτες, κυρίως νεαρές γυναίκες, βρίσκονταν στο λεωφορείο όταν σημειώθηκε το ατύχημα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Ahram, το λεωφορείο έπεσε από ένα φέρι που διέσχιζε τον ποταμό, στην πόλη Monshat el-Kanater στην επαρχία Γκίζα λίγο έξω από το Κάιρο,

Το δυστυχημα συνέβη επειδή ο οδηγός του λεωφορείου άφησε λυμένο το χειρόφρενο 

Ο οδηγός συνελήφθη αφού προσπάθησε να διαφύγει, σύμφωνα με την Al-Ahram.

Τα σιδηροδρομικά, τα οδικά και τα ναυτιλιακά ατυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο, κυρίως λόγω κακής συντήρησης και έλλειψης κανονισμών.

Τον Φεβρουάριο, ένα πορθμείο που μετέφερε εργάτες βυθίστηκε στον Νείλο στην Γκίζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 από τους 15 επιβαίνοντες.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αίγυπτος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark