Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένα μικρό λεωφορείο που μετέφερε εργάτες έπεσε στον Νείλο, βόρεια του Καΐρου, δήλωσε στο Γλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, Χοσάμ Αμπντελγκάφαρ.

«Ο αριθμός των νεκρών είναι δέκα και ενδέχεται να αυξηθεί», είπε.

Περίπου 25 επιβάτες, κυρίως νεαρές γυναίκες, βρίσκονταν στο λεωφορείο όταν σημειώθηκε το ατύχημα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Ahram, το λεωφορείο έπεσε από ένα φέρι που διέσχιζε τον ποταμό, στην πόλη Monshat el-Kanater στην επαρχία Γκίζα λίγο έξω από το Κάιρο,

🇪🇬 Ένα μίνι λεωφορείο με 20 επιβάτες έπεσε στον Νείλο στην Αίγυπτο.



Το Al Masry Al Youm αναφέρει.



Οι δυνάμεις πολιτικής άμυνας κατάφεραν να απομακρύνουν το λεωφορείο από το ποτάμι. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί τα πτώματα πέντε θυμάτων και οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων συνεχίζονται. pic.twitter.com/keFPSazFXz — Марина Γουλφ (@volkova_ma57183) 21 Μαΐου 2024

Το δυστυχημα συνέβη επειδή ο οδηγός του λεωφορείου άφησε λυμένο το χειρόφρενο

Ο οδηγός συνελήφθη αφού προσπάθησε να διαφύγει, σύμφωνα με την Al-Ahram.

Τα σιδηροδρομικά, τα οδικά και τα ναυτιλιακά ατυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο, κυρίως λόγω κακής συντήρησης και έλλειψης κανονισμών.

Τον Φεβρουάριο, ένα πορθμείο που μετέφερε εργάτες βυθίστηκε στον Νείλο στην Γκίζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 από τους 15 επιβαίνοντες.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.