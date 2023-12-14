Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, χαρακτηρίζοντάς την «νίκη για την Ουκρανία» και για «όλη την Ευρώπη».

«Είναι μια νίκη για την Ουκρανία. Μια νίκη για όλη την Ευρώπη. Μια νίκη που παρακινεί, εμπνέει και ισχυροποιεί», υπογραμμίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία συγχαίρει «κάθε Ουκρανό» καθώς και τη Μολδαβία, με την οποία η ΕΕ θα ξεκινήσει επίσης ενταξιακές διαπραγματεύσεις. «Η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν κουράζονται να πολεμούν για την ελευθερία», συμπλήρωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.



I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.



I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Το Κίεβο περίμενε το πράσινο φως από τους ηγέτες της ΕΕ, το οποίο καθυστερούσε λόγω της πεισματικής άρνησης της Ουγγαρίας. Όμως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την απόφαση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε τον Νοέμβριο την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, στις οποίες είχε αποδοθεί τον Ιούνιο του 2022 καθεστώς υποψηφίων χωρών προς ένταξη στην ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ ανέφερε πως η απόφαση της ΕΕ συνιστά «αναγνώριση των μεταρρυθμίσεων» που υλοποίησε το Κίεβο τα τελευταία χρόνια, προειδοποιώντας ότι ο δρόμος προς την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι «δύσκολος».

Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο, από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Νμτίτρο Κουλέμπα. «Ένα συναίσθημα κυριαρχεί: όλα αυτά δεν ήταν μάταια», υπογράμμισε.

