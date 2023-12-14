Μολδαβία: Η Σάντου χαιρετίζει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με ΕΕ

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου χαιρέτισε απόψε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη χώρα της, υπογραμμίζοντας πως το Κισινάου θα ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και παραμένει προσηλωμένο στη σκληρή δουλειά που έχει μπροστά του.

«Η Μολδαβία γυρίζει σήμερα μια νέα σελίδα (στην ιστορία της) έπειτα από το πράσινο φως της ΕΕ για ενταξιακές συνομιλίες. Αισθανόμαστε τη ζεστή αγκαλιά της Ευρώπης σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και για την πίστη στο ταξίδι μας», έγραψε η πρόεδρος της Μολδαβίας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

