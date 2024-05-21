Ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, η υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στην κομμωτική τέχνη, συνολικής διάρκειας 250 ωρών, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου, για 20 κρατούμενους.

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Λαμίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΥΠΑ στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην επαγγελματική κατάρτιση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων των κρατουμένων σε επαγγελματικά πεδία που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας, ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, έπειτα από την αποφυλάκισή τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να οργανώνουν και να λειτουργούν ένα barbershop, να αντιλαμβάνονται τις επιθυμίες των πελατών, να εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες ανδρικού κουρέματος, βαφής μαλλιών και παραδοσιακού ξυρίσματος και περιποίησης γενειάδας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία κομμωτικής, να οργανώνουν την αποθήκη και να ταξινομούν τα αποθέματα των υλικών, να συνοψίζουν τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, να συνεργάζονται και να υιοθετούν πρότυπη επαγγελματική συμπεριφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.