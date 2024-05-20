Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, δύο 19χρονοι αλλοδαποί (Σουηδοί), οι οποίοι αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν την ελληνική σημαία που βρίσκεται έξω από το κτίριο που στεγάζεται η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου στο κέντρο της πόλης.

Η άθλια και απαράδεκτη αυτή πράξη έγινε αντιληπτή έγκαιρα από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ρόδου , οι οποίοι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τους συνέλαβαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Οι δύο νεαροί τουρίστες κάνουν από χθες «διακοπές» στο... κρατητήριο της αστυνομίας και αναμένεται να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Οι 19χρονοικατηγορούνται για προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ροδιακή

Πηγή: skai.gr

