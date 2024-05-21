Αν υπήρχαν προσωπικές προσκλήσεις, θα έλεγαν «φέρτε παιδιά, σκυλιά, όλη την οικογένεια, φίλους, παρέα και το... μαγιό σας», αφού με δεδομένο το υπερθέαμα των 200 κλασικών αυτοκίνητων του Alimos Classic Car Sunday V, το σύνθημα πια είναι «μην έρθετε στον Άλιμο για βόλτα, ελάτε για μονοήμερη εκδρομή.»



Έτσι, το σύγχρονο παραμύθι μίας περασμένης, ρομαντικής εποχής που ξετυλίγεται αυτή την Κυριακή 26 Μαΐου στον Άλιμο, έχει και σύγχρονους οπτικούς, ακουστικούς, αλλά και γευστικούς πειρασμούς. Κι αυτό με δεδομένο πια ότι ο θεσμός Alimos Classic Car Sunday V (όπου το V συμβολίζει την πέμπτη και μεγαλύτερη χρονιά αυτής της μοναδικής στον κόσμο... παραλιακής παράταξης πανάκριβων και μοναδικών κλασικών αυτοκίνητων, από όλες τις μεγάλες Λέσχες αυτοκινήτων της χώρας, αλλά και από τις συλλογές ιδιωτών και τη συμβολική παρουσία του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου,) θέλει... καλοπέραση!



Η λέξη «αδιαχώρητο» καταργείται πρακτικά, και έτσι τα 400 μέτρα του πεζόδρομου, πλάι στο κύμα, θα φιλοξενήσουν περισσότερα από 200 κλασικά αυτοκίνητα όλων των δεκαετιών και όλων των μοντέλων. Στο ειδικό VIC (Very Important Car) τμήμα, πάνω σε ένα πλούσιο γρασίδι, φιλοξενούνται τα πιο σπάνια ιστορικά, παρέα όμως με αστραφτερές Ferrari, Jaguar και Lamborghini και άλλα μελλοντικά κλασικά, όλου του φάσματος όπου εντύπωση θα κάνουν επτά Lotus Elan και η συλλογή της εταιρίας Ariantique.



Το παρελθόν συναντάει το μέλλον, με το μοναδικό Izetta και το χαριτωμένο Fiat 500, πλάι στους σημερινούς ηλεκτροκίνητους απογόνους τους, ενώ μέτρα πιο κάτω ποζάρει αγέρωχος ο τηλεοπτικός σταρ Kit, επικεφαλής μίας εντυπωσιακής ομάδας αμερικανικών muscle cars όπου η νεολαία, κυρίως, θα θαυμάσει ανοιχτές τεράστιες Cadillac και επιβλητικές Stingray. Η αξία των «εκθεμάτων» υπολογίζεται πάνω σε πολλά εκατομμύρια ευρώ αν και είναι δύσκολο να βάλει κάποιος ρεαλιστική τιμή σε μουσειακά κομμάτια.

«Αποδείχτηκε ότι τόσο ψυχαγωγικά όσο και πολιτιστικά, το ACCS καθιερώθηκε στη συνείδηση ιδιοκτητών κλασικών αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών, σαν το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς», δήλωσε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, προσθέτοντας: «Κάθε ένα αυτοκίνητο “ρυμουλκεί” μια ολόκληρη ιστορία και ο επισκέπτης μπορεί να δει τρισδιάστατα, μπροστά του, την ανέλιξη σχεδίων και μηχανισμών και να “μπει” για πρώτη φορά μέσα στα υπέροχα μοτέρ που κράτησαν “ζωντανά” στον δρόμο τόσες δεκαετίες αυτά τα αριστουργήματα. Με αυτή την έννοια, το ACCS είναι ένα εφήμερο μουσείο και, όπως πάντα, πολύτιμη είναι η άψογη διοργάνωση του Νίκου Μαστοράκη.»



Ο δε Νίκος Μαστοράκης, εμπνευστής και chief του πανάκριβου και εντυπωσιακού show, δήλωσε: «Καμαρώνουμε ότι φτάσαμε στο πέμπτο και μεγαλύτερο ACCS, με την τέλεια συνεργασία του Δήμου Αλίμου και την έμπνευση του Ανδρέα Κονδύλη, και γιορτάζουμε αυτή την επιτυχία με μια “βεντάλια” ψυχαγωγίας που περιλαμβάνει non stop επιτυχίες των 60’s από το Radio Gold, λιχουδιές street food εκείνης της εποχής με μπέργκερς, χοτ ντογκς και ντόνατς από την Volks Bar, παγωτά και κοκτέιλ, κάθε είδους καφέ και ένα Gift Shop όπου οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν αναμνηστικά (καπελάκια, μπλουζάκια, κούπες, πόστερ) σε τιμές... sixties. Όμως και φέτος, με δωρεάν λαχεία, ένας τυχερός θα κερδίσει τη... Rolls Royce του δήμου Αλίμου, για μία Κυριακή, με σοφέρ και γεύμα για 4 άτομα. Μαζί μας για μία ακόμη χρονιά, ο ΣΙΣΠΑ, η ΟΡΚΑ, το ΣΔΙΟ, η Fiat 500, η ΕΛΚΑ και, φυσικά, η ΦΙΛΠΑ, η πρώτη ιστορική λέσχη κλασικού αυτοκινήτου (όπου είμαι ιδρυτικό μέλος) και το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, καθώς και ο Πάρης Ηλιάδης με τα καλύτερα της συλλογής του. Για μένα όμως, η παρουσία της ΔΕΗ blue και φέτος, η οποία αποτελεί υπόσχεση του αύριο μέσω της ηλεκτροκίνησης είναι ιδιαίτερα σημαντική.»

Τα βραβεία που προβλέπονται (ωραιότερο κλασικό, πιο σημαντικό ιστορικό, πιο εντυπωσιακό future classic) θα δοθούν επιτόπου στο τέλος της εκδήλωσης και περιλαμβάνουν επίχρυσες αναμνηστικές πλακέτες, εντυπωσιακά άλμπουμ και σετ μεταλλίων της ΦΙΛΠΑ και «ελευθέρας» για το Cine Alimos όλο το καλοκαίρι.



Το ACCS V ανεβάζει... ρολά για το κοινό, στις 13:00, αυτής της Κυριακής 26 Μαΐου και τα τετράτροχα αριστουργήματα μένουν εκεί μέχρι τις 19:00 σαν ανοιχτή πρόσκληση σε μονοήμερη εκδρομή, κατάλληλη όχι μόνο για «φανατικούς» του είδους αλλά και για ολόκληρες οικογένειες με παιδιά.



Η είσοδος, φυσικά, είναι ελεύθερη και η πρόσβαση στον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου με τραμ ή λεωφορείο, εύκολη και σύντομη.

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης

Νίκος Μαστοράκης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.