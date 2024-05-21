Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το δημαρχείο Τιράνων όταν διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν εκεί ζητώντας την παραίτηση του δημάρχου Erion Veliaj, εκλεκτό του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, πέταξαν μολότοφ και προσπάθησαν να εισέλθουν στο κτίριο.

Οι διαδηλωτές κατέστρεψαν τον σιδερένιο φράχτη που είχε τοποθετηθεί μπροστά από το δημαρχείο Τιράνων χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να περάσουν από τον αστυνομικό κλοιό.

Πρόκειται για την όγδοη φορά που διαδηλωτές πραγματοποιούν διαμαρτυρία, ζητώντας την παραίτηση του δημάρχου μετά την σύλληψη διευθυντών του για διαφθορά.



Πηγή: skai.gr

