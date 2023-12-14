Οι ηγέτες της ΕΕ χαιρετίζουν την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία

Οι ηγέτες των χωρών μελών της ΕΕ αποφάσισαν απόψε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, μια απόφαση που χαιρετίστηκε ως «νίκη» από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρός του, Σαρλ Μισέλ κάνοντας λόγο για «ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους πολίτες αυτών των χωρών και την ήπειρό μας».

Η απρόσμενη απόφαση, λόγω της αντίθεσης της Ουγγαρίας, χαιρετίστηκε αμέσως από τον Ζελένσκι: «Είναι μια νίκη για την Ουκρανία, για όλη την Ευρώπη, μια νίκη που εμπνέει και μας καθιστά ισχυρότερους» ανέφερε. «Η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν κουράζονται να πολεμούν για την ελευθερία», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τους Ευρωπαίους να μην αγνοήσουν αυτό το «ραντεβού με την ιστορία».

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, που εξέφραζε διαφωνίες και εκφράζονταν φόβοι ότι θα ασκούσε βέτο, αποφάσισε τελικά να μην συμμετάσχει στην ψηφοφορία. «Ο Όρμπαν δεν βρισκόταν στην αίθουσα όταν υιοθετήθηκε το κείμενο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Άλλοι διπλωμάτες είπαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς πρότεινε στη σύνοδο να αποχωρήσει ο Όρμπαν από την αίθουσα κατά τη λήψη της απόφασης για την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Όρμπαν αποφάσισε να μην κάνει χρήση του βέτο. «Διαφωνεί με την απόφαση και δεν αλλάζει άποψη, αλλά επί της ουσίας αποφάσισε να μην ασκήσει το δικαίωμα του βέτο», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ούγγρος ομόλογός του δεν βρισκόταν στην αίθουσα.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του δεν ήθελε «να μοιραστεί την ευθύνη» αυτής της «κακής απόφασης».

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρόο, σχολιάζοντας την απόφαση είπε ότι το «πράσινο φως» που έδωσε η ΕΕ στην Ουκρανία είναι ένα «πολύ σαφές μήνυμα» προς τους Ουκρανούς και τους Ρώσους.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου χαιρέτισε την απόφαση της ΕΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια νέα σελίδα στην ιστορία» της χώρας της καθώς μόλις πριν από δύο χρόνια «κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί» μια τέτοια εξέλιξη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε επίσης καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Γεωργία ενώ θα ξεκινήσει, υπό προϋποθέσεις, διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι χαιρέτισε με τη σειρά της την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «τεράστιο βήμα».

