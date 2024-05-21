Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάν Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ χαρούμενος να ζήσει στη Γάζα» μετά τον πόλεμο, αναφέροντας ότι μια μαζική έξοδος Παλαιστινίων θα μπορούσε να δημιουργήσει χώρο για μια σημαντική εισροή Ισραηλινών εποίκων.

Σε συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Haredi Kikar Hashabbat, Μπεν Γκβιρ είπε ότι θα ήθελε επέκταση του πολέμου στη Ράφα ώστε να τεθεί υπό πλήρη ισραηλινή κατοχή.

Αυτό θα συνεπαγόταν την επανίδρυση εβραϊκών οικισμών, «αλλά αυτό δεν αρκεί», συνεχίζει, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για ενθάρρυνση της «εθελούσιας μετανάστευσης» των κατοίκων της Γάζας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν λέω ότι πρέπει να φύγουν όλοι».

Όχι, μόνο οι Ισραηλινοί θα πρέπει να επιστρέψουν στους οικισμούς που εκκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της Αποδέσμευσης από τη Γάζα το 2005, είπε ο Μπεν Γκβιρ, αλλά εάν «εκατοντάδες χιλιάδες» Παλαιστίνιοι εγκαταλείψουν τη Λωρίδα «θα είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε εκεί όλο και περισσότερους ανθρώπους».

«Θα ήμουν πολύ χαρούμενος να ζήσω στη Γάζα», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

