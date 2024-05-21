Νέα βίντεο ντοκουμέντα της άφιξης των σωστικών ομάδων στα συντρίμμια του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και των συνοδών του είδαν το φως της δημοσιότητας.

Μέσα από την πυκνή βλάστηση, οι διασώστες διακρίνεται να μεταφέρουν με φορεία τις σορούς από τον τόπο του δυστυχήματος

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από σχεδόν 18 ώρες ερευνών, εντοπίστηκε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν.

Iranian rescue teams were able to recover the bodies of all those killed after the Raisi helicopter crashed in northwestern Iran.



Video: TASS/Reuters.



Israel was not involved in the downing of the Iranian president's helicopter, an Israeli official told Reuters. pic.twitter.com/YaV3vYgQof — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ (@Flick1_) May 21, 2024

Θρήνος επικρατεί σε όλο το Ιράν για τον θάνατο του δημοφιλούς προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, αλλά και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη.

Λαοθάλασσες έχουν βγει στους δρόμους στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, για να θρηνήσουν τους νεκρούς.

Footage shows search and rescue team members at the crash site where the helicopter, carrying President Raeisi and his companions, tragically went down in the northwest of Iran@PressTV - #PeoplesPresident pic.twitter.com/vXI1AmZaOu — Faramak Zahraie (@FaramakZahraie) May 21, 2024

