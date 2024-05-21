Λογαριασμός
Στη δημοσιότητα νέα βίντεο - ντοκουμέντα των διασωστών που φτάνουν στο ελικόπτερο του Εμπραχίμ Ραϊσί

Μέσα από την πυκνή βλάστηση, οι διασώστες διακρίνεται να μεταφέρουν με φορεία τις σορούς από τον τόπο του δυστυχήματος

Ραϊσί

Νέα βίντεο ντοκουμέντα της άφιξης των σωστικών ομάδων στα συντρίμμια του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και των συνοδών του είδαν το φως της δημοσιότητας. 

Μέσα από την πυκνή βλάστηση, οι διασώστες διακρίνεται να μεταφέρουν με φορεία τις σορούς από τον τόπο του δυστυχήματος 

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από σχεδόν 18 ώρες ερευνών, εντοπίστηκε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν.

Θρήνος επικρατεί σε όλο το Ιράν για τον θάνατο του δημοφιλούς προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, αλλά και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη. 

Λαοθάλασσες έχουν βγει στους δρόμους στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, για να θρηνήσουν τους νεκρούς.

