Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Το Ισραήλ χρειάζεται αρκετούς μήνες για να νικήσει στη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ, ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να νικηθεί η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός υπουργός τόνισε ότι για πάνω από μια δεκαετία η Χαμάς χτίζει τις "υποδομές της υπογείως και επίγεια" και ότι για να καταστραφεί το παλαιστινιακό κίνημα "θα χρειαστεί πολύς χρόνος - θα διαρκέσει περισσότερο από αρκετούς μήνες, αλλά θα νικήσουμε και θα τους καταστρέψουμε".

Γκάλαντ και Σάλιβαν συζήτησαν επίσης την ανάγκη να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί που ζουν κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στα σπίτια τους, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων ισραηλινών δυνάμεων με τη σιιτική λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού υπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

