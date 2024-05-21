Στην πρόσφατη ειδική έκδοση με τίτλο «Ευρωεκλογές 2024- Ο κόσμος αλλάζει. Η Ευρώπη μπορεί;», ο ΣΕΒ εξηγεί πώς οι γεωπολιτικές προκλήσεις, η γραφειοκρατία και η υπερβολική ρύθμιση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξή της.

Επιπλέον, τονίζει πως η έλλειψη συνεκτικής βιομηχανικής πολιτικής και η μείωση της προστιθέμενης αξίας στις τεχνολογίες αιχμής συμβάλλουν στη στασιμότητα και για αυτό χρειάζεται η αντιστροφή τους.

Είναι η στιγμή για δράση, ώστε η ΕΕ να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ευημερία της.Η οικονομία της ΕΕ, κάποτε ισχυρότερη από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, πλέον υστερεί. Αυτό το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας επιβαρύνει τις επενδύσεις και περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη. Αν δεν αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω από άλλες οικονομίες που αναπτύσσονται ταχύτερα.

Μια Ευρώπη που είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς σε όρους ποιότητας ζωής και κοινωνικής ευημερίας.

Πρόσφατες θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως το Green Deal Industrial Plan, το Net Zero Industry Act, το Critical Raw Materials Act, το AI Act και άλλες στρατηγικές, αποτελούν σημαντικά βήματα αλλά χρειάζονται και συγκεκριμένες και λειτουργικές λύσεις ώστε η ΕΕ να προχωρήσει μπροστά βιώσιμα και ανθεκτικά.

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει πως για να ανακτήσει την ισχύ της, η ΕΕ χρειάζεται μια σειρά από στρατηγικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να επικεντρωθούν σε πέντε βασικούς τομείς:

1. Βελτίωση της Ενιαίας Αγοράς: Η μείωση των ρυθμίσεων, η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής, και η βελτίωση των υποδομών είναι κλειδιά για την ελεύθερη και αποτελεσματική λειτουργία των αγορών σε όλα τα κράτη μέλη.

2. Η εκτεταμένη γραφειοκρατία και πολυνομία δεν είναι αποκλειστικά εθνικό ζήτημα: Η μείωση της γραφειοκρατίας θα ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν και να αναπτυχθούν. Ο ΣΕΒ μιλάει για την ανάγκη ενός «σοκ ρυθμιστικής απλοποίησης».

3. Επαναβιομηχάνιση: Η στήριξη της βιομηχανίας με περισσότερες επενδύσεις, και καινοτομία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα πρέπει να εκπονηθεί και μια ρεαλιστική και αποτελεσματική ενεργειακή στρατηγική.

4. Ανθεκτική και Ευέλικτη Αγορά Εργασίας: Η προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις νέες τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας αλλά και για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.

5. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία: Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα πρέπει να γίνει κεντρικός πυλώνας της οικονομικής στρατηγικής, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος, πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και την ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Τα θέματα αυτά που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ θα συζητηθούν σε βάθος, την Πέμπτη 23 Μάϊου, μεταξύ του κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΒ, του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου Αντιπροέδρου του ΣΕΒ, και του κ. Αλέξη Παπαχελά, Διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή συζήτηση αναμένεται να έχει έντονη ευρωπαϊκή χροιά, καθώς και οι δύο επιχειρηματίες συμμετέχουν υπό τις ιδιότητες που κατέχουν σε σημαντικούς πανευρωπαϊκούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος μετέχει ως Πρόεδρος της πανευρωπαϊκής ένωσης Eurometaux, ενώ ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος μετέχει ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας για τη Βιομηχανία (European Round Table for Industry – ERT).

Η κατεξοχήν «ευρωπαϊκή» συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας καθώς οι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές, μαζί τους 699 από τις υπόλοιπες χώρες θα αναλάβουν την ευθύνη της κατεύθυνσης για το μέλλον της ΕΕ.

