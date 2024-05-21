«Με οργανωμένο σχέδιο και πολλή δουλειά, αυτό που, πριν από το 2019, ήταν ακατόρθωτο και αδύνατο, εμείς καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Αντιμετωπίζουμε τις στρεβλώσεις και τα κακώς κείμενα, παρέχοντας στους συμπολίτες μας τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Ακούμε τις ανάγκες τους και γι' αυτό και είμαστε καθημερινά δίπλα σε όλες και όλους από άκρη σε άκρη της χώρας».

Αυτό δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία βρέθηκε την Δευτέρα, 20/5, στην Κάρπαθο, μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Γιάννη Παππά και τον βουλευτή της ΝΔ Δωδεκανήσου, Μάνο Κόνσολα.

Όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου, «οι πολιτικές μας έχουν ως επίκεντρο τους συμπολίτες μας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναβάθμιση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο, που εξυπηρετεί 3.500 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους συμπολίτες μας, αρκετοί εκ των οποίων είναι συνταξιούχοι του εξωτερικού και 1.100 επιχειρήσεις του νησιού και της Κάσου. Αυτό που σήμερα είναι αυτονόητο δεν ήταν, μέχρι πρόσφατα, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι και οι επιχειρηματίες του νησιού αναγκάζονταν να μετακινούνται στην Ρόδο, για να εξυπηρετηθούν. Όχι πλέον».

Κατά την παραμονή της στο ακριτικό νησί, η υπουργός Εργασίας επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο της Καρπάθου, όπου συνομίλησε με τον νέο λιμενάρχη Καρπάθου, Πλωτάρχη Μιλτιάδη Ζώη, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και επιχειρηματίες στα Πηγάδια.

Δεύτερος σταθμός της επίσκεψής της στην Κάρπαθο ήταν τα γραφεία του ΕΦΚΑ, όπου, μαζί με τον διοικητή του Οργανισμού, Αλέξανδρο Βαρβέρη, συνομίλησε με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και ασφαλισμένους.

Ακολούθως, η κ. Μιχαηλίδου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Καρπάθου, Μιχαήλ Φελλουζή, με τους αντιδημάρχους, αλλά και με τον διοικητή του Νοσοκομείου Καρπάθου, Βασίλειο Στασινόπουλο, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του νησιού και, στη συνέχεια, είχε την ευκαιρία να περιδιαβεί μαζί με την Έπαρχο Καρπάθου-Ηρ. Νήσου Κάσου Καλλιόπη Νικολαΐδου και στο χωριό Αρκάσα, όπου συνομίλησε με επιχειρηματίες και πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

