Νετανιάχου σε Σάλιβαν: Ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς θα συνεχιστεί μέχρι την νίκη

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς «μέχρι την απόλυτη νίκη», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην περιοχή για να συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι μίλησε με τον Σάλιβαν για τις περιφερειακές απειλές, όπως είναι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Συζήτησαν επίσης για την επιστροφή των ομήρων που κρατά η Χαμάς και τη συνέχιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους στη Γάζα.

«Είπα στους Αμερικανούς φίλους μας ότι οι ηρωικοί μαχητές μας δεν έπεσαν μάταια. Μέσα από τη βαθιά οδύνη για τον χαμό τους, είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να συνεχίσουμε να μαχόμαστε μέχρι να εξοντωθεί η Χαμάς, μέχρι την απόλυτη νίκη» πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού ενώ ανταλλάσσει χειραψία με τον Σάλιβαν στο Τελ Αβίβ.

Πριν από την επίσκεψή του, ο Σάλιβαν είπε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι θα συζητήσει ένα χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου και θα προτρέψει τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να περάσουν «σε μια διαφορετική φάση» των επιχειρήσεών τους στη Γάζα. Ωστόσο ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «θα διαρκέσει περισσότερο από μερικούς μήνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

