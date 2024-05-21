«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι στριμωγμένος πολιτικά και νομίζει ότι θα κερδίσει πόντους ασκώντας κριτική στις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή για την κύρωση των μνημονίων που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών», υπογράμμισε σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Talk Radio 989 η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά.

« Κάνει λάθος, όμως. Κι αυτό δεν το λέμε μόνο στο ΠΑΣΟΚ, το λέμε και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», προσέθεσε, σχολιάζοντας ότι «αν έφερνε τα μνημόνια προς ψήφιση στη Βουλή τα τελευταία πέντε χρόνια, γιατί το πάει από μήνα σε μήνα προκειμένου να υποστηρίξει τις εσωκομματικές ανισορροπίες της η Νέα Δημοκρατία, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική».

«Τι σημαίνει η δήλωση του κ. Βορίδη ότι αν φέρουν τα μνημόνια, θα τα ψηφίσει; Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα καταγγείλουν τη Συμφωνία αλλά δεν θα φέρουν και τα μνημόνια προς ψήφιση. Πρόκειται για μια δήλωση που επιβεβαιώνει την πολυγλωσσία της κυβέρνησης. Κάθε υπουργός, κάθε στέλεχος της ΝΔ λέει και κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δεν θα καταγγείλει τη Συμφωνία μολονότι, όπως λέει, είναι μια "κακή Συμφωνία", γιατί επί της ουσίας την υποστηρίζει. Αυτό όμως δεν θα το πει ποτέ δημοσίως, διότι τη λοιδόρησε και την πολέμησε, για μικροκομματικούς λόγους, το 2019», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η Β. Κεχαγιά δήλωσε:

«Η κύρωση των τριών μνημονίων, για τα οποία συνειδητά κωλυσιεργεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, θα ενθάρρυνε και θα ενίσχυε τη δική μας επιχειρηματολογία. Η κυβέρνηση ενέπαιξε τον ελληνικό λαό και ειδικά τους Βορειοελλαδίτες. Συντάχθηκε πίσω από συντηρητικές και ακροδεξιές φωνές το 2018-19, συμμετείχε στα συλλαλητήρια και πυροδότησε το πολιτικό κλίμα μόνο και μόνο για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Στο παρασκήνιο, γνωρίζουμε όλοι ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε στείλει τότε την εκπρόσωπο της ΝΔ, την κυρία Σπυράκη, να συναντήσει τον κ. Ζάεφ στις Βρυξέλλες για να του πει "άσε τώρα την κυβέρνηση του Τσίπρα, μη συζητάς μαζί τους, όταν αναλάβουμε εμείς την εξουσία, να τα βρούμε οι δυο μας, μη λύσεις τώρα το πρόβλημα". Κι αυτό δεν διαψεύστηκε ποτέ».

Για τις ευρωεκλογές και τα σημερινά ποσοστά των δημοσκοπήσεων, τόνισε ότι «το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι η πολιτική ανατροπή». «Τα δημοσκοπικά δεδομένα του 2023 έδειχναν ένα προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ κάποιων λίγων μονάδων.

Ωστόσο, αυτά ανατράπηκαν τον Μάιο του 2023, αφού οι εκλογές έφεραν ενίσχυση των ποσοστών της ΝΔ και καταποντισμό του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Συνεπώς, και τώρα οι δημοσκοπήσεις μπορεί να πέσουν έξω. Αν μειωθούν τα ποσοστά της ΝΔ και αυξηθούν του ΣΥΡΙΖΑ, θα επέλθει μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Κι αυτό θα είναι η αρχή για την πολιτική ανατροπή και την πρωτοκαθεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές, όταν θα διεξαχθούν», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

