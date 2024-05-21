«Πάνοπλος» συνεχίζει την προετοιμασία του για το Final-4 ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Συγκεκριμένα, στην προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ και με την οποία συνεχίστηκε σήμερα (21/05) το μεσημέρι η δουλειά στους «πράσινους», ενόψει των αγώνων του Βερολίνου, όλοι οι παίκτες ήταν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Με τουςκαινα βγάζουνολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης, ξςπρρνώντας τις θλάσεις [που είχαν στην γάμπα, και να τίθενται οριστικά και... αμετάκλητα στην διάθεση του Τούρκου τεχνικού!Αύριο (22/05) το μεσημέρι οι παίκτες του «τριφυλλιού» θα προπονηθούν ξανά στο κλειστό του ΟΑΚΑ και κατόπιν θαγια την πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.