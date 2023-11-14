Τα φιλαράκια: O Τζόι αποχαιρετά τον Τσάντλερ - Η ανάρτηση του Ματ ΛεΜπλανκ

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε δημοσίως ο Ματ ΛεΜπλανκ τον συμπρωταγωνιστή του «στα Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι, που απεβίωσε λίγες μέρες νωρίτερα σε ηλικία 54 ετών.

Ο τηλεοπτικός «Τζόι Τριμπιάνι» δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από σκηνές τους στη σειρά, στο instagram.

«Μάθιου, με βαριά καρδιά λέω αντίο. Οι στιγμές που περάσαμε μαζί είναι ειλικρινά ανάμεσα στις αγαπημένες στιγμές της ζωής μου. Ήταν τιμή μου να μοιραστώ τη σκηνή μαζί σου και να σε αποκαλώ φίλο μου. Πάντα θα χαμογελάω, όταν σε σκέφτομαι και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα αδερφέ, είσαι επιτέλους ελεύθερος. Πολλή αγάπη. Και υποθέτω ότι κρατάς τα 20 δολάρια που μου χρωστάς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Πηγή: skai.gr

