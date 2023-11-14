«Οι καρδιές μας είναι πάντα με τους ομήρους και τις οικογένειές τους. Από την αρχή του πολέμου, εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυξημένων πιέσεων από την έναρξη της χερσαίας εισβολής, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέτζαμιν Νετανιάχου.

«Εάν και όποτε υπάρξει κάτι συγκεκριμένο να αναφέρουμε, θα το κάνουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

