Στη δημοσιότητα δόθηκε το πιστοποιητικό θανάτου του Μάθιου Πέρι- του αγαπημένου «Τσάντλερ» από τα φιλαράκια- ο οποίος στις 28 Οκτωβρίου βρέθηκε νεκρός, μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του.
Το έγγραφο επιβεβαιώνει ότι ο ηθοποιός πέθανε στο Forest Lawn του Λος Άντζελες και ότι έγινε νεκροτομή – νεκροψία. Ωστόσο, η επίσημη αιτία θανάτου του Μάθιου Πέρι παραμένει ανοιχτή.
Στο πιστοποιητικό, η αιτία θανάτου περιγράφεται ως «αναβληθείσα» - δηλαδή δεν έχει οριστεί ακόμα και η απόφαση αναβάλλεται εν αναμονή περαιτέρω ερευνών και τοξικολογικών εκθέσεων.
