Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το πιστοποιητικό θανάτου του Μάθιου Πέρι: Αιτία θανάτου «αναβληθείσα» - Δείτε το έγγραφο

Αντί να ρίξει φως, το έγγραφο περιπλέκει το μυστήριο

μαθιου περι

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πιστοποιητικό θανάτου του Μάθιου Πέρι- του αγαπημένου «Τσάντλερ» από τα φιλαράκια- ο οποίος στις 28 Οκτωβρίου βρέθηκε νεκρός, μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του.

Το έγγραφο επιβεβαιώνει ότι ο ηθοποιός πέθανε στο Forest Lawn του Λος Άντζελες και ότι έγινε νεκροτομή – νεκροψία. Ωστόσο, η επίσημη αιτία θανάτου του Μάθιου Πέρι παραμένει ανοιχτή. 

Στο πιστοποιητικό, η αιτία θανάτου περιγράφεται ως «αναβληθείσα» - δηλαδή δεν έχει οριστεί ακόμα και η απόφαση αναβάλλεται εν αναμονή περαιτέρω ερευνών και τοξικολογικών εκθέσεων.

pistopoihtiko

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάθιου Πέρι Matthew Perry
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark