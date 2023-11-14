Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα ελπίδας στους ομήρους αλλά και στις οικογένειές τους λέγοντάς τους: «Κάντε υπομονή, ερχόμαστε» όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Είχε προηγηθεί ερώτηση για το ποιο είναι το μήνυμά του στις οικογένειες των περίπου 240 ομήρων στη Γάζα.

«Μιλάω με τους εμπλεκόμενους κάθε μέρα. Πιστεύω ότι θα συμβεί, αλλά δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια», προσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο νότιο Ισραήλ και περισσότεροι από 240 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Μόλις τέσσερις όμηροι έχουν απελευθερωθεί μέχρι σήμερα.

Την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταδίκασε «απερίφραστα» την ομηρία εκατοντάδων ανθρώπων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου ενός 3χρονου παιδιού με αμερικανική υπηκοότητα του οποίου οι γονείς σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι οικογένειες των ισραηλινών ομήρων της Χαμάς ξεκίνησαν σήμερα πορεία από το Τελ Αβίβ προς την Ιερουσαλήμ, απαιτώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχου να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Στην Ουάσινγκτον διοργανώνεται απόψε πορεία αλληλεγγύης στο Ισραήλ, έπειτα από πληθώρα διαδηλώσεων σε αρκετές μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ κατά των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέχρι σήμερα, από τις ισραηλινές επιθέσεις στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με απολογισμό της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.