«Η μεγαλύτερη διαρροή οικονομικών δεδομένων από την Κύπρο εγείρει ανησυχίες για το ρόλο του κράτους της ΕΕ στη διαχείριση ρωσικών περιουσιών», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Guardian η οποία μετέχει της δημοσιογραφικής ομάδας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) που δημοσίευσε τους επονομαζόμενους φακέλους Cyprus Confidential.

Το κύριο δημοσίευμα της εφημερίδας σημειώνει πως τα 3,6 εκατομμύρια έγγραφα, που καλύπτουν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ως τον Απρίλιο του 2022, αποκαλύπτουν το ρόλο της PwC Κύπρου και άλλων συμβούλων στις συναλλαγές και μεταφορές περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις διεθνείς κυρώσεις.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται πάνω από 650 εταιρείες και καταπιστεύματα στην Κύπρο ιδιοκτησίας ή ελέγχου Ρώσων που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από το 2014 και μετά, δηλαδή από την προσάρτηση της Κριμαίας μέχρι και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενδεικτικά σημειώνεται πως από τους 104 Ρώσους δισεκατομμυριούχους στη λίστα πλουσίων του Forbes το 2023, δύο στους τρεις εμφανίζονται στα έγγραφα μαζί με συγγενείς τους ως πελάτες παρόχων επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Έτσι αποκαλύπτεται «η κλίμακα του ρόλου της Κύπρου ως πύλης προς την Ευρώπη για τις συνδεόμενες με το Κρεμλίνο ελίτ».

Συγκεκριμένα υπάρχουν έγγραφα για 71 Ρώσους πελάτες εταιρειών στην Κύπρο που τελούν υπό κυρώσεις από τον Μάρτιο του 2022, αν και πολλές από αυτές τις επαγγελματικές σχέσεις φέρονται να έχουν τερματιστεί πλέον.

Το δημοσίευμα τονίζει πως η Κύπρος δεσμεύτηκε μετά από τις αποκαλύψεις να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στον χρηματοπιστωτικό της τομέα. Η κυπριακή κυβέρνηση, γράφει ο Guardian, αντέδρασε υποσχόμενη «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» έναντι παραβιάσεων των κυρώσεων, καθώς παλεύει να προφυλάξει το καθεστώς της χώρας ως χρηματοπιστωτικού κέντρου.

Ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης απάντησε στην Κοινοπραξία ότι η Κύπρος λαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τη βρετανική κυβέρνηση ώστε να δημιουργήσει μία μονάδα επιβολής κυρώσεων τον επόμενο χρόνο, με το σχέδιο να υποβάλλεται εντός του μήνα. Επίσης ο εκπρόσωπος είπε πως η Κύπρος εντάχθηκε σε διακρατικό πρόγραμμα της ΕΕ για την αποτελεσματική ισχύ των κυρώσεων.

Ο Κων/νος Λετυμπιώτης, σύμφωνα με τον Guardian, ανέφερε επίσης μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνησή μας είναι αδιαμφισβήτητα προσηλωμένη στην καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ενεργειών και λαμβάνει όλες τις αναγκαίες δράσεις ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ».

Μεταξύ των αποκαλύψεων είναι το πώς η PwC Κύπρου και άλλοι σύμβουλοι βοήθησαν τον ισχυρό ολιγάρχη Αλεξέι Μορντάσοφ στην απόπειρα να μεταφέρει μερίδιο αξίας ενός δισεκατομμυρίου λιρών που κατείχε στον ταξιδιωτικό κολοσσό Tui στη σύντροφό του Μαρίνα, την ημέρα που αυτός τέθηκε υπό κυρώσεις από την ΕΕ (28/2/22).

Για την υπόθεση το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών έχει ανοίξει ποινική έρευνα, ενώ η PwC σχολίασε ότι οποιαδήποτε κατηγορία λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και ερευνάται.

Από τα έγγραφα αποκαλύπτεται επίσης ο ρόλος «θολών υπεράκτιων δομών» στη μυστική χρηματοδότηση ενός επιφανούς Γερμανού δημοσιογράφου, αλλά και σε πιθανές παραβιάσεις κανόνων γύρω από τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Ο δημοσιογράφος Χιούμπερτ Ζάιπελ φέρεται να έλαβε 600.000 από εταιρείες που συνδέονται με τον Μορντάσοφ, ώστε να στηρίξει τη δημοσίευση δύο βιβλίων για τον Πούτιν.

Ως προς τον ποδοσφαιρικό σύλλογο, εμφανίζονται πληρωμές δεκάδων εκατομμυρίων μέσω υπεράκτιων δομών από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς την περίοδο που ήταν ιδιοκτήτης της Τσέλσι προς ατζέντηδες και άλλα ποδοσφαιρικά στελέχη.

Αποκαλύπτονται επίσης αδήλωτες πληρωμές που επέτρεψαν στον Αμπράμοβιτς και στον υπερ-ατζέντη Πίνι Ζάχαβι να ελέγχουν την καριέρα 21 νεαρών ποδοσφαιριστών.

