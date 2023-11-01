Τα φιλαράκια: O Μάθιου Πέρι ήταν ευτυχισμένος λένε οι δημιουργοί της σειράς

Οι δημιουργοί της σειράς, "Τα φιλαράκιαμ" είπαν ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν «ευτυχισμένος» όταν μίλησαν με τον ηθοποιό δύο εβδομάδες πριν πεθάνει.

Η Μάρτα Κάουφμαν και ο Ντέιβιντ Κρέιν είπαν στο The Today Show στο αμερικανικό δίκτυο συνεργατών του Sky News NBC ότι ο Πέρι ήταν σε «πολύ καλή φάση».

Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Τσάντλερ Μπινγκ στην επιτυχημένη κωμική σειρά για 10 χρόνια, πέθανε το Σάββατο στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ήταν 54.

Έχοντας έρθει σε επαφή με μέλη της παραγωγής, ο αγαπημένος ηθοποιός, είχε, όπως περιέγραψαν «υπέροχη» και αισιόδοξη συζήτηση μαζί τους.

"Ήταν χαρούμενος. Δεν φαινόταν να τον βαραίνει τίποτα. Ήταν σε πολή φάση, γι' αυτό φαίνεται τόσο άδικο".

Τα αφιερώματα για τον αγαπημένο ηθοποιό δεν έχουν σταματήσει από το Σάββατο, με τους συναδέλφους του να λένε ότι είναι «εντελώς συντετριμμένοι».

Οι πέντε συμπρωταγωνιστές του Perry - η Jennifer Aniston, η Lisa Kudrow, ο Matt LeBlanc, ο David Schwimmer και η Courteney Cox - δήλωσαν σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα: "Είμαστε όλοι τόσο πολύ συντετριμμένοι από την απώλεια του Matthew. Ήμασταν κάτι περισσότερο από σύντροφοι στο καστ. Είμαστε μια οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

