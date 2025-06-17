Σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν: Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε

Της Αθηνάς Παπακώστα

To Ισραήλ επέκτεινε τις επιθέσεις του στο Ιράν χθες, Δευτέρα, βομβαρδίζοντας ακόμη και την έδρα της κρατικής ιρανικής ραδιοτηλεόρασης στην Τεχεράνη και μάλιστα την ώρα ζωντανής μετάδοσης.

Με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνει και στις δύο πλευρές, τα εκατέρωθεν πλήγματα αλλά και οι εκατέρωθεν απειλές παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχοντας πλήξει δέκα κέντρα διοίκησης της επίλεκτης δύναμης Κουντς στην ιρανική πρωτεύουσα το πρωί της Δευτέρας, ανακοινώνουν ότι το Ισραήλ ελέγχει τον εναέριο χώρο πάνω από την Τεχεράνη και δίνουν εντολή στους κατοίκους της Περιφέρειας 3 να την εκκενώσουν - ενόσω ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιμένει - παρά το σχετικό μπλόκο Τραμπ - να αρνείται να αποκλείσει πως ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, δεν αποτελεί στόχο του Ισραήλ.

Από την πλευρά του το Ιράν εξαπολύει μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων κατά της ισραηλινής επικράτειας με τους βαλλιστικούς του πυραύλους να βρίσκουν στόχο παρασύροντας στον θάνατο, μόνο τη Δευτέρα, τουλάχιστον οκτώ Ισραηλινούς.

Συνολικά ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν ξεπερνά τους 224 και οι τραυματίες τους 1.200, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ενώ στο Ισραήλ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 24 με τους τραυματίες να πλησιάζουν τους 600.

Η Μέση Ανατολή παραμένει σε αχαρτογράφητα νερά με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τον εφιάλτη να ξυπνά μπροστά στα μάτια της και τον κίνδυνο οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στρατιωτικά να παραμένει ορατός - όσο η ιρανική ηγεσία διατηρεί στο τραπέζι την επιλογή για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους.

Ήδη το Κρεμλίνο έχει επαναλάβει πως η Μόσχα παραμένει έτοιμη να διαμεσολαβήσει, με την Άγκυρα όμως να εξαπολύει νέα, δριμεία επίθεση κατά του Ισραήλ τονίζοντας ότι «διακινδυνεύει την ίδια του την ύπαρξη».

Για πολλούς αυτός είναι ένας πόλεμος που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ευχηθεί, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί ένα στοίχημα που μπορεί να χάσει.

Ο Νετανιάχου ονειρεύεται το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης να καταρρεύσει, αλλά γνωρίζει πως η επιτυχία του θα εξαρτηθεί όχι απλώς από την καταστροφή κάθε πυρηνικής δυνατότητας του Ιράν αλλά από την εξόντωση της όποιας επιθυμίας των Ιρανών για ανάπτυξη ατομικής βόμβας στο μέλλον.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC News δηλώνει ότι ζητεί «τρία αποτελέσματα: την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος, την εξάλειψη του βαλλιστικού προγράμματος και εξάλειψη του άξονα της τρομοκρατίας».

Το Ισραήλ, καταφέρνοντας να διεισδύσει βαθιά εντός του Ιράν σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση να εξαπολύει επιθέσεις από το εσωτερικό του, έχει στοχεύσει ήδη στην καρδιά του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έχει εξοντώσει μερικά από τα πλέον ανώτατα μέλη της στρατιωτικής του ηγεσίας, ενώ - εδώ και περισσότερο από ενάμιση χρόνο - έχει φροντίσει να διαλύσει τους ισχυρότερους συμμάχους του στην περιοχή, τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ιράν ένας από τους πλέον επικίνδυνους παίκτες αυτού του κόσμου μοιάζει, πλέον, με αποδυναμωμένο εχθρό με τους αναλυτές όμως να προειδοποιούν πως παραμένει ένας δύσκολος αντίπαλος καθώς η ηγεσία του αγωνίζεται για την επιβίωσή της και δεν αποκλείεται να διεκδικήσει να πάρει με το μέρος της και τη Ρωσία αλλά και την Κίνα.

Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ διατείνεται ότι διατηρεί την κυριαρχία στον εναέριο χώρο της Τεχεράνης και καλεί όπως ακριβώς έπραττε και στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στη Βηρυτό του Λιβάνου πολίτες της Τεχεράνης να εκκενώνουν περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Από την πλευρά τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε μία επίδειξη συμμετρικής απάντησης κάλεσαν, επίσης, τους Ισραηλινούς να εκκενώσουν περιοχές «εάν θέλουν να μείνουν ζωντανοί», καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν άναβε «πράσινο», ώστε τα πλήγματα κατά του Ισραήλ να συνεχίσουν και η Τεχεράνη επαναλάμβανε στον ΟΗΕ πως οποιαδήποτε συνεργασία τρίτων χωρών με τις ισραηλινές επιθέσεις «τις καθιστά συνυπεύθυνες νομικά για τις συνέπειες της κρίσης».

Παράλληλα, το βλέμμα όλων παραμένει στραμμένο και στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να αρνείται, τη Δευτέρα, να απαντήσει στην ερώτηση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες - που προχωρούν σε στοχευμένες στρατιωτικές μετακινήσεις - θα εμπλακούν περισσότερο στρατιωτικά στην εν εξελίξει σύγκρουση και τον Νετανιάχου να τονίζει ότι συνομιλεί καθημερινά με τον Αμερικανό πρόεδρο και πως «οι Αμερικανοί μας βοηθούν με την άμυνα».

Για τον Τραμπ, το Ιράν θέλει να συζητήσει την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ, με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal να γράφει πως μέσω Αράβων διαμεσολαβητών το Ιράν στέλνει μηνύματα για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών και την επιστροφή του στο τραπέζι των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μοναδικός του όρος η μη συμμετοχή της Ουάσιγκτον στην αναχαίτιση των επιθέσεών της κατά της ισραηλινής επικράτειας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η Τεχεράνη φέρεται να έχει ζητήσει από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν να ασκήσουν πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στο Ισραήλ, ώστε να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα μία τρόπον τινά ευελιξία της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά.

Ήδη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, απηύθυνε εμμέσως έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να επέμβουν και να διαπραγματευτούν το τέλος των εχθροπραξιών. Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αραγκτσί επισημαίνει ότι «εάν ο Τραμπ ενδιαφέρεται να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, τα επόμενα βήματα θα είναι σημαντικά». Συμπλήρωσε δε πως το μόνο που χρειάζεται είναι απλώς «ένα τηλεφώνημα από την Ουάσιγκτον για να φιμωθεί κάποιος σαν τον Νετανιάχου».

Το Ισραήλ όμως δείχνει αποφασισμένο να προχωρήσει μέχρι τέλους με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ να τονίζει σε τηλεφωνική του συνομιλία με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ότι το Ισραήλ «δεν έχει ολοκληρώσει την επιχείρησή του» και ότι «θα συνεχίσει να ενεργεί μέχρι την ολοκλήρωση αυτής».

Πηγή: skai.gr

