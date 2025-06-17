Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που θα μπορούσε να «φτάσει» στο πυρηνικό εργοστάσιο Φορντόου του Ιράν, λέει ο Ισραηλινός πρέσβης

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που διαθέτει το είδος της βόμβας που απαιτείται για να χτυπήσει το υπόγειο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν στο Φορντόου, δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, σε συνέντευξή του στο Merit TV τη Δευτέρα.

Το εργοστάσιο είναι θαμμένο βαθιά στα βουνά κοντά στο Qom, στο βόρειο Ιράν, και στεγάζει προηγμένες φυγοκεντρικές μηχανές που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε υψηλούς βαθμούς καθαρότητας. Το ακριβές βάθος του δεν είναι γνωστό δημόσια, αλλά ορισμένες εκτιμήσεις το τοποθετούν σε βάθος 80 έως 90 μέτρων.

«Για να καταστραφεί το Φόρντοου από μια βόμβα εξ ουρανού, η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει αυτή τη βόμβα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα από το αν επιλέξουν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία ή όχι», είπε ο Λάιτερ.

Αλλά, πρόσθεσε ότι αυτή δεν ήταν η μόνη επιλογή: «Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσεις τον Φόρντοου.»

Φάνηκε επίσης να προειδοποιεί για μια στρατιωτική επιχείρηση αργότερα αυτή την εβδομάδα που θα πλήξει σκληρά το Ιράν.

«Όταν ηρεμήσει η ατμόσφαιρα, θα δείτε κάποιες εκπλήξεις το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή που θα κάνουν την επιχείρηση με το βομβητή να φαίνεται σχεδόν απλή», είπε. Αναφερόταν στην επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο, η οποία στόχευε εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν μέλη της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Εκρηκτικά ήταν κρυμμένα στους μηχανισμούς, σκοτώνοντας τουλάχιστον 37 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και τραυματίζοντας σχεδόν 3.000, πολλοί από τους οποίους ήταν άμαχοι περαστικοί.





