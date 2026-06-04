Σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε οικισμό Ρομά στη Λάρισα για απάτες και εκβιασμούς

Του Μάκη Συνοδινού

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στη Λάρισα, στο πλαίσιο των ερευνών για τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και εκβιασμούς σε πολίτες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στον οικισμό που διαμένει η οικογένεια των Βιλανάκηδων. Μια οικογένεια Ρομά με βαρύ ποινικό αποτύπωμα - σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών.

Μέλη της οικογένειας έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ πριν από λίγους μήνες μετά από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, ενώ με εντολή εισαγγελέα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες τους, προκειμένου θύματά τους να τους αναγνωρίσουν και να επικοινωνήσουν με τις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δημοσιοποίηση των στοιχείων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να ανοίξουν στόματα και πολίτες που είχαν πέσει θύματα της οικογένειας να μιλήσουν.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, ο οποίος πιάστηκε να φέρει μαζί του όπλο, ενώ η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται πως τα μέλη της οικογένειας σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος τους ήταν λάτρεις της χλιδάτης ζωής, καθώς ζούσαν σε βίλες και οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα, την ώρα που δήλωναν μηδενικά εισοδήματα και εμφανίζονταν ως σκηνίτες.

Πηγή: skai.gr

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