Τρεις περιπτώσεις τροχονομικών παραβάσεων που οδήγησαν σε ισάριθμες συλλήψεις οδηγών καταγράφηκαν, το τελευταίο 24ωρο, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης 49χρονο, καθώς πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ φέρεται να αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης με ηλεκτρονική συσκευή.

Επιπλέον, προέκυψε ότι η άδεια οδήγησής του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.

Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί του ίδιου Τμήματος συνέλαβαν στη Χαλκηδόνα 36χρονο, επειδή οδηγούσε αυτοκίνητο παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης, λόγω προηγούμενων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τέλος, αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης έναν 22χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες και οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.