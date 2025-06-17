Καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εξελίσσεται για τέταρτη μέρα, η ρωσική ηγεσία συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να καταστρέψει τον στενότερο σύμμαχο της χώρας στη Μέση Ανατολή, τον δεύτερο που θα πέσει σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Όταν το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, την Παρασκευή και να «εξουδετερώνει» τους διοικητές του ιρανικού στρατού, ορισμένοι στην ελίτ της Μόσχας το είδαν ως ευκαιρία για τη Ρωσία.

«Μόνο μια σύνοδος κορυφής μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, μπορεί να κρατήσει τον κόσμο από την καταστροφή», είπε ο μεγιστάνας της Μόσχας Konstantin Malofeyev, προτείνοντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη μακροχρόνια σχέση της με το Ιράν για να το φέρει στο τραπέζι για μια πυρηνική συμφωνία με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ να αποσύρουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

«Με φόντο όλα αυτά, οι απαιτήσεις του Κιέβου φαίνονται γελοίες… Είναι καιρός οι Αμερικανοί να αφήσουν την Ουκρανία σε εμάς».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε αμέσως ως μεσολαβητής σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ρώσοι αναλυτές προέβλεψαν επίσης ότι η νέα σύγκρουση θα αποσπούσε την παγκόσμια προσοχή από τη στρατιωτική δράση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η προκύπτουσα άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα αναπλήρωνε τα ολοένα και πιο συμπιεσμένα ταμεία της Ρωσίας.

Καθώς όμως το Ισραήλ επεκτείνει τις επιθέσεις του βαθύτερα στις πόλεις και τις κωμοπόλεις του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, αυξάνεται η νευρικότητα στη Ρωσία, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και πιθανή απώλεια ενός από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ρωσίας στις προσπάθειές της να δημιουργήσει μια «αντιδυτική συμμαχία».

«Η κατάσταση εξελίσσεται σε επικίνδυνη κατεύθυνση για τη Ρωσία», δήλωσε ο Κονσταντίν Ζατούλιν, επικεφαλής του Ινστιτούτου CIS της Μόσχας.

Ένας Ρώσος ακαδημαϊκός κοντά σε ανώτερους Ρώσους διπλωμάτες είπε ότι περίμενε πως οι Ρώσοι συμμετέχοντες θα παρακολουθούσαν στενά τους Ιρανούς ομολόγους τους κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για τυχόν μηνύματα σχετικά με την αντοχή του καθεστώτος.

«Δεν είναι ξεκάθαρο ότι η πίεση από το Ισραήλ θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση του καθεστώτος. Η εξωτερική απειλή θα μπορούσε να οδηγήσει στο αντίθετο και να ενώσει την κοινωνία», είπε, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Πού είναι τα όρια αυτής της σταθερότητας - αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα. Είναι δύσκολο να κριθεί».

Άλλοι Ρώσοι αναλυτές είπαν ότι φοβούνται ότι το ιρανικό καθεστώς είναι όλο και πιο εύθραυστο.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας στρατιωτικής εισβολής της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Μόσχα έχει πλησιάσει όλο και περισσότερο τη μακροχρόνια σύμμαχό της, την Τεχεράνη. Βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε μια σταθερή προμήθεια φθηνών ιρανικών drones και πυραύλων για να βομβαρδίσει το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, όταν ξεκίνησε τις δικές της γραμμές παραγωγής drone.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης τον Ιανουάριο, επισημοποιώντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, αλλά απέτυχαν να δημιουργήσουν μια πλήρη στρατιωτική συμμαχία.

«Η μεγαλύτερη απειλή είναι ότι κάτω από οποιαδήποτε επίλυση της κρίσης, υπάρχει κίνδυνος για τη θέση της Ρωσίας στην περιοχή. Εάν ο Νετανιάχου μπορεί να πιέσει την Ισλαμική Δημοκρατία και να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος, τότε είναι πιο πιθανό ότι όποιο και αν είναι το νέο καθεστώς -είτε κοσμικό είτε θρησκευτικό, στρατιωτικό είτε φιλελεύθερο είτε συντηρητικό- δεν θα είναι τόσο θετικό απέναντι στη Μόσχα όσο το σημερινό», τόνισε ο ακαδημαϊκός.

Μετά την πτώση ενός άλλου μακροχρόνιου συμμάχου της Μόσχας στη Συρία, οποιαδήποτε κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος θα ήταν πολύ πιο σοβαρό πλήγμα, πρόσθεσε. «Το Ιράν είναι μεγαλύτερο και είναι μια γειτονική χώρα, και υπάρχει μια ακόμη πιο ιστορική μακροχρόνια σχέση».

Καθώς ο Νετανιάχου κάνει την αποφασιστικότητά του να ανατρέψει την τρέχουσα ιρανική ηγεσία όλο και πιο ξεκάθαρη, προτρέποντας τους Ιρανούς να «σηκωθούν και να αφήσουν τις φωνές σας να ακουστούν», οι πιθανότητες για τον Πούτιν να ενεργήσει ως αποτελεσματικός ενδιάμεσος φαίνεται να μειώνονται, είπε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τη Δευτέρα την προσφορά της Μόσχας να μεσολαβήσει μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει άμεσοι αποδέκτες. Ο Τραμπ φαινόταν να το σκέφτεται όταν μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν το Σάββατο, αλλά αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες απέρριψαν την ιδέα.

Το πιο άμεσο όφελος για τη Ρωσία από την έναρξη της σύγκρουσης είναι η άνοδος της τιμής του ρωσικού πετρελαίου Urals, το οποίο, σύμφωνα με το Reuters, έχει τώρα επανέλθει στα επίπεδα του Απριλίου, πάνω από το ανώτατο όριο τιμής των 60 δολαρίων. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου είχε ασκήσει αυξανόμενη πίεση στον ρωσικό προϋπολογισμό, προκαλώντας πτώση των εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο κατά το ένα τρίτο, στα 6,55 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών.

«Ενώ η τιμή του πετρελαίου είναι υψηλή, η Ρωσία μπορεί να λάβει δισεκατομμύρια δολάρια, ενδεχομένως δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα έσοδα, και αυτό είναι πάντα χρήσιμο», δήλωσε ο Σεργκέι Μάρκοφ, πολιτικός αναλυτής που συνδέεται με το Κρεμλίνο. Επιπλέον, οποιαδήποτε μείωση των προμηθειών πετρελαίου από το Ιράν θα έκανε την Κίνα να εξαρτάται περισσότερο από τις ρωσικές προμήθειες, φέρνοντας το Πεκίνο δυνητικά ακόμη πιο κοντά στη Μόσχα και καθιστώντας το λιγότερο πιθανό να υποκύψει στην απειλή των κυρώσεων.

Ένα επιπλέον άμεσο όφελος για τη Μόσχα θα ήταν η ανάγκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκτρέψουν τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή και στους συμμάχους τους εκεί, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ. «Η Ουκρανία μπορεί να μην αποκτήσει περισσότερα συστήματα αεράμυνας», είπε ο Markov. «Αλλά στρατηγικά εάν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, τότε ο αντιδυτικός συνασπισμός θα είναι μικρότερος», είπε.

Ορισμένοι Ρώσοι πολιτικοί έχουν προειδοποιήσει ότι το ξέσπασμα των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει τον κόσμο στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. «Προσπαθούν να παρουσιάσουν την ειρηνική πυρηνική ανάπτυξη ως πυρηνική απειλή, ανάβοντας με αυτόν τον τρόπο τη φωτιά του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του ρωσικού κοινοβουλίου, Λεονίντ Σλούτσκι. «Τα κοινοβούλια όλου του κόσμου θα πρέπει να μιλήσουν ενάντια σε μια κλιμάκωση της σύγκρουσης που θα μπορούσε να επεκταθεί πολύ πέρα ​​από τα σύνορα της Μέσης Ανατολής».

Εάν το Ιράν επεκτείνει την απάντησή του πέρα ​​από χτυπήματα σε ισραηλινούς στόχους, «αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο στην τρέχουσα δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Konstantin Kosachev, αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, της Άνω Βουλής της Ρωσίας.

Οι πιθανότητες αυξάνονται επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να μετατραπεί σε παγκόσμια σύγκρουση, είπε ο Markov. Η Ρωσία θα μπορούσε να αρχίσει να παρέχει περαιτέρω βοήθεια στο Ιράν σε μια προσπάθεια να στηρίξει τον σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων με την παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας και περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας, καθώς και τροφής και άλλης βοήθειας για την εκτόνωση των εσωτερικών εντάσεων.

«Όταν παντού καίνε οι πυρκαγιές της σύγκρουσης, τότε είναι σαφές ότι αυτές οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να αρχίσουν να συγχωνεύονται και μια τεράστια παγκόσμια πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει», είπε ο Markov. «Η Δύση έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε κάθε πόλεμος να είναι καλός για τη Ρωσία».





