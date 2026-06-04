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Εντοπισμός και διάσωση 34 μεταναστών νότια της Κρήτης

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος με 34 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια των της Κρήτης

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Σκάφος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της δύναμης της Frontex, το οποίο ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία των μεταναστών στην περιοχή.

Οι 34 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο, υπό σημαία Μάλτας. 

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, πρόκειται να μετεπιβιβαστούν σε σκάφος της Frontex, το οποίο θα τους μεταφέρει στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Μετανάστες Κρήτη ΕΚΣΕΔ
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