Του Στέφανου Νικολαΐδη

Το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία, σχετικά με το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κατατέθηκε στο Κίεβο στις 28 και 29 Μαΐου, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Η κ. Ζωχιού υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το συγκεκριμένο περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς.

Όπως ανέφερε, μετά την παραλαβή της απάντησης από το Κίεβο η ελληνική πλευρά θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της, χωρίς να αποκλείει περαιτέρω ενέργειες.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ των προσπαθειών για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση.

«Προφανώς στηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, ωστόσο όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο περιβάλλον», δήλωσε η Λάνα Ζωχιού.

Η ίδια πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «κανένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του», στέλνοντας μήνυμα προς το Κίεβο ότι δεν θα γίνει ανεκτή η μετατροπή των ελληνικών θαλασσών σε πεδίο του ρωσοουκρανικού πολέμου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη πλήρους τήρησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

η ελληνική πλευρά προχώρησε τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο για το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Οι σχετικές ενέργειες έγιναν μέσω της ουκρανικής πρεσβείας στην Αθήνα, αλλά και απευθείας προς το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στο ελληνικό διάβημα επισημαίνεται ότι η παρουσία του μη επανδρωμένου σκάφους σε ελληνικά χωρικά ύδατα δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και να προκαλέσει εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή.

Παράλληλα, η Αθήνα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόμενο μεταφοράς των πολεμικών επιχειρήσεων της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την εθνική ασφάλεια της χώρας, αλλά και να έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι, παρότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως βάση για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τρίτες χώρες και διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Για τον λόγο αυτό καλεί το Κίεβο να αποφύγει στο μέλλον αντίστοιχα περιστατικά και να μην επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Μεσογείου.

Τι είχε προηγηθεί

Το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε αρχικά στις 7 Μαΐου κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο της Λευκάδας από αλιείς, μέσα σε θαλάσσια σπηλιά και με τη μηχανή του ακόμη σε λειτουργία. Οι ψαράδες το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβαν οι αρμόδιες αρχές.

Από την πρώτη τεχνική αξιολόγηση προέκυψε ότι το σκάφος ήταν διαμορφωμένο για αποστολή τύπου «καμικάζι», καθώς έφερε ενεργό εκρηκτικό φορτίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΓΕΕΘΑ, το drone μετέφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, η οποία απενεργοποιήθηκε από πυροτεχνουργούς του Στρατού, ενώ στη συνέχεια στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν στην απενεργοποίηση των συστημάτων του.

Το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, το οποίο διαβιβάστηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, καταλήγει ότι πρόκειται για ουκρανικό στρατιωτικό θαλάσσιο drone. Παράλληλα, τα έως τώρα ευρήματα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το USV έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικής βλάβης στα συστήματα πλοήγησης και κατέληξε ακυβέρνητο στο Ιόνιο. Το γεγονός ότι στις δεξαμενές του βρέθηκε σημαντική ποσότητα καυσίμων θεωρείται ένδειξη ότι δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί.

Το θέμα είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Αθήνα, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να το χαρακτηρίζει «εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», επισημαίνοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για τη ναυσιπλοΐα σε μια περιοχή με αυξημένη κίνηση εμπορικών και επιβατικών πλοίων. Το περιστατικό συζητήθηκε ακόμη και στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τόσο την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, όσο και τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Λεμεσό. Ακολούθησε η απόφαση της Αθήνας να προχωρήσει σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι η παρουσία ενός οπλισμένου στρατιωτικού drone σε ελληνικά χωρικά ύδατα συνιστά ζήτημα που άπτεται της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της τήρησης του διεθνούς δικαίου, γι’ αυτό και αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση των ουκρανικών αρχών

Πηγή: skai.gr

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