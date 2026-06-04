Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ήρων

Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι το πρωί της Πέμπτης η κίνηση στη Λεωφ. Βεΐκου από το ύψος της Τραλλέων προς τη Λεωφ. Καποδιστρίου, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφ. Χελμού – Κρυονερίου από την Άνοιξη προς την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας ανά τμήματα και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. 

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΡΩΝ - κίνηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο