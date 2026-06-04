Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι το πρωί της Πέμπτης η κίνηση στη Λεωφ. Βεΐκου από το ύψος της Τραλλέων προς τη Λεωφ. Καποδιστρίου, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφ. Χελμού – Κρυονερίου από την Άνοιξη προς την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας ανά τμήματα και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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