Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκρισης από την τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του AKP για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεμψε τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμάται ότι δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Τουρκικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη βάση στην Αλεξανδρούπολη

Την ίδια στιγμή, σενάρια περί δημιουργίας μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με το CNN Türk να συνδέει τους σχετικούς ισχυρισμούς με την πρόσφατη επίσκεψη της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το τουρκικό δίκτυο υποστηρίζει ότι κατά την πρώτη της επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη πριν από λίγες ημέρες, η Αμερικανίδα πρέσβης πραγματοποίησε επαφές, το περιεχόμενο των οποίων - κατά τους ισχυρισμούς του μέσου - δεν δημοσιοποιήθηκε στον ελληνικό Τύπο.

Σύμφωνα με το CNN Türk, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε «κρίσιμη συνάντηση» με ελληνικές αρχές, κατά την οποία, όπως αναφέρεται, εξετάστηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στην Αλεξανδρούπολη, αντίστοιχης με εκείνη της Σούδας.

Το τουρκικό δίκτυο επικαλείται επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες συζητήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους αμερικανικών δυνάμεων που σήμερα σταθμεύουν στη Σούδα προς την Αλεξανδρούπολη.

Στο ίδιο ρεπορτάζ προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η Αμερικανίδα πρέσβης πραγματοποίησε αυτοψία σε διάφορες περιοχές και οικόπεδα της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να εξεταστούν πιθανοί χώροι μόνιμης εγκατάστασης αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων.

Οζέλ κατά Ερντογάν: «Δίνει τα πάντα στον Τραμπ για να αποκτήσει νομιμοποίηση»

Σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, κατηγορώντας τον ότι προχωρεί σε σημαντικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή και εσωτερική του νομιμοποίηση.

Σε δηλώσεις του, ο έκπτωτος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εκμεταλλεύεται την ανάγκη του Ερντογάν για πολιτική στήριξη.

«Ο Τραμπ είναι έξυπνος. Δίνει ό,τι δεν έχει ο Ερντογάν και παίρνει ό,τι θέλει. Αυτό που δεν έχει ο πρόεδρος είναι η νομιμότητα. Η νομιμότητα βρίσκεται στην κάλπη, υπάρχει με τον λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Οζέλ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει προβεί σε σειρά κινήσεων που εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα, αναφέροντας μεταξύ άλλων την αξιοποίηση των σπάνιων γαιών, την αγορά ακριβότερου φυσικού αερίου και την προμήθεια αεροσκαφών Boeing.

«Τώρα πουλάει τις σπάνιες γαίες, αγόρασε το ακριβό αέριο, αγόρασε τα Boeing. Έκανε ό,τι του είπε», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, επικαλούμενος ανάρτηση που, όπως υποστήριξε, δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με τον Οζέλ, στο μήνυμα αποδιδόταν στον Τούρκο πρόεδρο η φράση: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο ηγέτης που ο κόσμος περίμενε εδώ και αιώνες. Δεν μιλάει απλώς για δύναμη — την ενσαρκώνει».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση παρέμεινε δημοσιευμένη για περίπου έξι ώρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

«Η Τουρκία ξεσηκώθηκε. Τότε κάλεσαν και τους είπαν "αν μπορείτε να σβήσετε αυτό το μήνυμα". Εκλιπαρούσαν να διαγραφεί, καθώς προκαλούσε ζημιά στην εσωτερική πολιτική», ανέφερε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Οζέλ υποστήριξε ότι, ακόμη κι αν το μήνυμα αφαιρέθηκε, η κοινή γνώμη έχει ήδη σχηματίσει άποψη.

«Μπορεί να το σβήνουν, αλλά αυτός ο λαός, όπως και στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αρνείται και την εντολή και το προτεκτοράτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ερντογάν, εσύ έδωσες εντολή στον υπουργό-δήμιο να μας αποκεφαλίσει»

Στο μεταξύ, σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Οζγκιούρ Οζέλ, με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις και τις έρευνες που αφορούν το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας στις κατηγορίες περί κυβερνητικών παρεμβάσεων στις εσωκομματικές υποθέσεις του CHP, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία ανάμειξη στις δικαστικές διαδικασίες.

«Εμείς δεν βρισκόμαστε σε κανένα σημείο της υπόθεσης που οδηγήθηκε από τα συνέδρια στις αίθουσες των δικαστηρίων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, ο Οζγκιούρ Οζέλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί μη εμπλοκής. «Λες πως δεν έχεις καμία σχέση, πως δεν βρίσκεσαι πουθενά. Είσαι εκεί που μας έβαλες έξι οδοφράγματα. Εσύ είσαι ο οδηγός του τεθωρακισμένου οχήματος στο οποίο ανέβηκα. Εσύ είσαι ο οδηγός του», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι οι εσωτερικές υποθέσεις του CHP δεν αφορούν την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «δεν μας ενδιαφέρουν οι συζητήσεις που υπάρχουν μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Ο πρόεδρος του CHP συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους, κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο ότι βρίσκεται πίσω από τις δικαστικές ενέργειες κατά της αντιπολίτευσης και συνδέοντας τις εξελίξεις με τις κινήσεις των τουρκικών εισαγγελικών αρχών τους τελευταίους μήνες.

«Εσύ είσαι αυτός που έκανε το πραξικόπημα της 19ης Μαρτίου και της 21ης Μαΐου. Ο δήμιος είναι ο πρώην εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο επιβράβευσες και τον έκανες υπουργό Δικαιοσύνης. Εσύ έδωσες την εντολή στον δήμιο και του είπες: "Αποκεφάλισέ τους"», υποστήριξε ο Οζέλ.

Πηγή: skai.gr

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