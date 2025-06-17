Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε χθες Δευτέρα πως η επιδίωξη να αλλάξει το καθεστώς στο Ιράν διά της βίας θα ήταν «στρατηγικό λάθος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της συνόδου της G7 στον Καναδά.

«Όλοι όσοι πιστεύουν πως ρίχνοντας βόμβες από το εξωτερικό θα σώσουν μια χώρα παρά τη θέλησή της κι εναντίον της θέλησής της απατώνται», έκρινε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Να «σταματήσουν» τα πλήγματα εναντίον αμάχων

Ο γάλλος πρόεδρος παρότρυνε επίσης να «σταματήσουν» τα πλήγματα εναντίον αμάχων, τόσο στο έδαφος του Ιράν, όσο και σε αυτό του Ισραήλ.

«Αν οι ΗΠΑ μπορέσουν να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός, θα είναι πολύ καλό», δήλωσε ακόμη ο αρχηγός του κράτους της Γαλλίας, καθώς η στρατιωτική αναμέτρηση συνεχίζεται για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα.

Μακρόν: Θετική η πρόωρη αποχώρηση του Τραμπ από την G7

Εξάλλου, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε θετική την πρόωρη αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά.

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ είναι «θετική... δεδομένου του στόχου για επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή».

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε ενημερώσει τους ηγέτες της G7 ότι υπήρχαν συζητήσεις για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν εάν επιτευχθεί εκεχειρία.

