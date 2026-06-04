To Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός, υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον νότιο Λίβανο.

Την ίδια ώρα, τα μηνύματα για την πορεία των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν είναι αντικρουόμενα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη πως οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται «πολύ καλά», ωστόσο ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε πως «δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος» τις τελευταίες ημέρες και πως ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο «όταν τελειώσει και στον Λίβανο».

Εν τω μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν.

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